Median: Ve volbách v říjnu by ANO získalo 31,5 procenta. Podpora ODS klesla

Rozdíly mezi věkovými skupinami

Podle průzkumu Medianu podporují ANO a SPD zejména lidé ve věku 65 let a více a také lidé bez maturity. Mezi vysokoškolsky vzdělanými má nejvyšší podporu ODS, stranu preferují také podnikatelé a lidé ve věku 45 až 54 let. Piráty si nejčastěji vybírají lidé ve věku 18 až 24 let a studenti.

Voleb do sněmovny se v říjnu podle Medianu určitě chtělo zúčastnit 59 procent účastníků průzkumu, dalších 16,5 procenta účast zvažovalo. Určitě by k volbám nešlo 17 procent dotázaných, spíše by nešlo 7,5 procenta. „Oproti minulému volebnímu modelu pozorujeme nárůst ochoty zúčastnit se voleb, nicméně deklarovaná volební účast bývá obvykle vyšší než skutečná účast,“ podotkli autoři průzkumu.

Median se od 1. do 31. října dotazoval 1005 lidí v Česku ve věku osmnáct a více let. Statistická odchylka činí plus minus půl procentního bodu u malých stran a až plus minus tři a půl procentního bodu u největších stran.