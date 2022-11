Volební model ukazuje propad u ANO, posílili ODS a Piráti

Piráti a STAN by získali 14 procent a SPD 11,5 procenta. Další subjekty by zůstaly pod pětiprocentní hranicí, přičemž nejblíže by byla ČSSD se čtyřmi procenty.

Pokud by se konaly volby do Poslanecké sněmovny v době sběru dat, pak by o deklarované volbě strany nebo hnutí bylo zcela rozhodnuto 43 procent dotazovaných. Dalších 33 procent by výběr už spíše neměnilo. Skoro čtvrtina by pak své rozhodnutí možná nebo pravděpodobně ještě změnila.

Se současnou politickou situací je aktuálně spokojeno 27 procent obyvatel, což je o pět procentních bodů více než v předchozím průzkumu. Začátkem roku se pozitivní hodnocení pohybovalo na 42 procentech, následně klesalo a v srpnu se dostalo na 21 procent. Během září došlo ke stabilizaci nálad a říjnové měření tak podle autorů zprávy již naznačuje zlepšení v hodnocení.