Česko vydalo od začátku války na Ukrajině přes 161 tisíc speciálních víz

Z úspěšných žadatelů o speciální víza tvoří 56,5 procenta dospělí. Téměř osmdesátiprocentní většinu z nich tvoří ženy. Mezi dětmi převažuje skupina mezi šesti až patnácti lety, kterých je čtyřiadvacet procent. Přes sedm procent uprchlíků, kterým ČR udělila víza, je ve věku od patnácti do osmnácti let, téměř sedmiprocentní podíl mají děti od tří do šesti let. Dětí do tří let je přes pět procent.

O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit. Na cizinecké policii se uprchlíci musí registrovat do třiceti dnů po příjezdu.

Ústřední krizový štáb v pondělí rozhodl o pravidelných jednáních zástupců šesti ministerstev o uprchlické krizi. Poprvé se skupina na úrovni minimálně náměstků pod vedením ministra vnitra a šéfa ústředního štábu Víta Rakušana (STAN) sejde v úterý.

K dnešní půlnoci bylo ukrajinským občanům uděleno více než 160 tisíc speciálních dlouhodobých víz.



Prvním úkolem skupiny bude podle vnitra vytvoření konceptu finanční podpory rodin, které doma ubytovávají ukrajinské uprchlíky. Rakušan také v sobotu uvedl, že skládá poradní skupinu, která má během dubna připravit střednědobou a dlouhodobou strategii pro adaptaci ukrajinských běženců.

Kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině ze země do Česka uprchlo přes dvě stě tisíc lidí. Většina z nich tu nemá žádné zázemí. Kraje proto požadují po vládě, aby ministerstva pro utečence z Ukrajiny využila všechna dostupná státní ubytovací zařízení. Podle krajů ještě nejsou tyto kapacity zcela naplněny.

Krajská centra zajišťují ubytování

Za pondělí se na asistenční centra Středočeského kraje v Kutné Hoře, Mladé Boleslavi a Příbrami obrátilo 1215 ukrajinských běženců. Je to o 165 více než minulé pondělí, kdy ještě nebylo v provozu středisko v Příbrami. Pro 123 z nich zajistili pracovníci center rovněž ubytování.

Středisko v Kongresovém centru v Praze, které je společné pro Prahu a Středočeský kraj, v pondělí zaregistrovalo 2945 lidí, 136 lidí bylo z Prahy převezeno do jiných krajských center. Sdělil to mluvčí hejtmanství David Šíma. V metropoli jsou téměř vyčerpané ubytovací kapacity.