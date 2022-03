Ke zdravotnímu pojištění se přihlásilo přes 150 tisíc uprchlíků. Hejtmani chtějí vyšší příspěvky

Do Česka před válkou uprchlo zatím přes dvě stě tisíc Ukrajinců. Nejvíce jich eviduje VZP v Praze, zhruba devětatřicet tisíc. Pojišťovna pro ně vytvořila webový formulář v ukrajinštině, který umožňuje vyřízení náhradního průkazu pojištěnce on-line.

Pracovníci VZP jsou také v krajských asistenčních centrech, přičemž registraci ke zdravotnímu pojištění si mohou uprchlíci vyřídit také na 196 pobočkách největší tuzemské pojišťovny. Náhradní průkaz opravňuje k bezplatné péči ve stejném rozsahu jako mají ostatní pojištěnci v Česku, není třeba si sjednávat komerční pojištění.

Hejtmani předloží podmínky vládě

V neděli vláda informovala kraje o ubytování uprchlíků ve třech kategoriích podle délky pobytu a kvality ubytování. Na nouzové přístřeší do 30 dnů by měl být státní příspěvek 180 korun i se stravou, nouzové ubytování do tří měsíců 180 korun bez stravy a ubytování v rodinách by mělo být za čtyři tisíce na osobu za měsíc.