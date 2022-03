Kraje vytipovaly místa na případné stanové tábory pro uprchlíky. Budou jednat s vládou

Ministerstvo obrany zvažuje vybudování armádních stanových městeček pro uprchlíky. V Otázkách Václava Moravce to řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Do každého by se vešlo kolem čtyř set lidí. Některé regiony už mají podle předsedy Asociace krajů Martina Kuby (ODS) vytipované lokality, kde by mohla městečka vzniknout. Využít by se podle něj mohly třeba bývalé vojenské prostory. Premiér Petr Fiala (ODS) míní, že současná uprchlická vlna z Ukrajiny do České republiky je největší po druhé světové válce.