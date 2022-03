Česko zdvojnásobí vojenskou pomoc Ukrajině, uvedla Černochová. OSN by podle ní měla zasáhnout

Podle ní by stavba trvala kolem dvou dnů. Podobné stanové městečko armáda stavěla už na Slovensku. O případném vybudování bude ministryně ještě jednat s šéfem resortu vnitra Vítem Rakušanem (STAN).

„Mělo by to být v horizontu do dvou týdnů. Máme s českou armádou i záložní řešení,“ uvedla s tím, že ministerstvo obrany zvažuje vybudování stanových městeček pro uprchlíky s kapacitou pro zhruba čtyři stovky lidí.

Do Česka od začátku ruské invaze přišlo už zřejmě na 200 tisíc uprchlíků. Česko proto kvůli nedostatkům ubytovacích kapacit státu v sobotu prostřednictvím mechanismu civilní ochrany EU požádalo o pětadvacet modulárních základen. Černochová potvrdila, že Unie návrh schválila.

Kraje mají vytipované lokality pro možné vytvoření stanových měst, řekl Kuba

„Pokud bude shoda na místě, bude to rychlé. Na Slovensko jsme byli schopni přenést stanové město během čtyřiadvaceti hodin a stavba trvala do dvou až tří dnů,“ řekla Černochová. Metnar upozornil, že výstavba by mohla trvat až deset dní.

Podle předsedy Asociace krajů České republiky a jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) mají kraje vytipovaná místa pro umístění modulárních jednotek. „Budeme o tom jednat s vládou, budou stát nejdříve za tři týdny nebo za měsíc,“ uvedl.

Na zbudování jednotek pro ubytování podle Kuby v každém kraji hejtmani navrhnou tři nebo čtyři místa. Je podle něj nutné, aby místa, kde by případně stanové tábory vznikly, měla vazbu na infrastrukturu, aby děti mohly docházet do škol a uprchlíci se mohli zapojit do běžného života. S ministry budou zástupci krajů jednat v neděli večer.