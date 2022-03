Firmy v Česku nabízejí Ukrajincům sedmnáct tisíc pracovních míst

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu přišlo do Česka podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) asi dvě stě tisíc Ukrajinců, jak o tom svědčí data mobilních operátorů. Na cizinecké policii se jich ke středě nahlásilo zhruba osmašedesát tisíc.

Pro vstup na trh práce momentálně potřebují pracovní povolení, poslanci ale budou v pátek schvalovat zákon, podle kterého by Ukrajinci toto povolení nepotřebovali, pokud budou držiteli speciálního víza ke strpění – na to dosáhnou při registraci po příchodu do země.

Cílem normy je umožnit, aby mohli příchozí legálně obsadit dosud volné pozice. „Cíl je, aby se mohli postavit na vlastní nohy a aby tolik nepotřebovali finanční pomoc,“ vysvětluje premiér Petr Fiala (ODS). „Podmínky budou platit stejné jako u každého zaměstnance,“ dodává prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Zaměstnanec bude muset mít vstupní prohlídku, a pokud půjde do potravinářství, tak potravinářský průkaz.“

„Ze strany ukrajinských běženců je ochota pracovat v České republice vysoká,“ doplňuje mluvčí úřadů práce Kateřina Beránková – a firmy na to reagují nabídkou dosud neobsazených pracovních pozic.