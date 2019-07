Vládne se nám s ČSSD dobře, jednání pokračují, říká o vládní krizi poslanec Bžoch

V tuto chvíli je podle něj ještě brzy hrozit prezidentovi, který kritizuje nominaci Šmardy do čela resortu kultury, kompetenční žalobou. „Prezident by měl vyhovět, pokud strana požaduje odvolání ministra a jmenování jiného. Jak rychle by to mělo být, jestli má prezident nárok to komentovat, to je otázka na ústavní právníky,“ řekl.

Kompetenční žalobu by zvážil jedině v případě, že by se jednání mezi prezidentem, premiérem a ČSSD zastavila. „Pokud by se nic nedělo a situace by stála, tak ano. Ale v tuto chvíli se jedná, máme jasně dané, kdy prezident odvolá ministra Staňka, takže by to bylo zbytečné,“ míní Bžoch.