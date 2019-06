Hamáček míří za Zemanem na Vysočinu. Budou jednat o novém ministru kultury

Sociální demokraté trvají na tom, že situace na ministerstvu kultury se má vyřešit do neděle 30. června. Pokud se tak nestane, svolá ČSSD mimořádné jednání předsednictva, které rozhodne o dalším postupu, dodal ve středu šéf strany.

Ve hře je i kompetenční žaloba

Širší vedení ČSSD výměnou na ministerstvu v pátek podmínilo setrvání v koaliční vládě. Jednou z variant, jak by sociální demokraté mohli na protahování změny na rezortu kultury reagovat, je trvání na kompetenční žalobě. Tu by však k Ústavnímu soudu musel podat premiér Andrej Babiš (ANO).

„Záleží na tom, zda je pan premiér ochoten danou kompetenční žalobu k Ústavnímu soudu podat. Když ji bude ochoten podat, je to náznak toho, že chce danou situaci řešit a že vyslyší přání ČSSD. Pokud kompetenční spor nebude chtít vyvolat, samozřejmě to o něčem vypovídá a pro ČSSD to bude vodítkem,“ sdělil předseda poslaneckého klubu strany Jan Chvojka.