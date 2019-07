První žena v čele Komise? Kritička brexitu Ursula von der Leyenová chce „spojené státy evropské“

Budování „armády Evropanů“

Kvůli armádě čelila von der Leyenová v minulých letech i dalším vypjatým situacím. Kvůli skandálu kolem dvou vojáků, kteří zřejmě chystali teroristický útok, oznámila reformu ozbrojených sil. Německá armáda také v roce 2017 přesunula část svých vojáků ze základen v Turecku, což bylo vyústěním opakovaného sporu s Tureckem o návštěvy německých poslanců u vojáků bundeswehru.

Pod vedením dnes šedesátileté političky ovšem Německo také zesílilo vojenskou spolupráci s Francií. „Evropská armáda je vizí, která by se mohla stát pro příští generace realitou. To, co vidíme dnes, a to, čeho jsme již dosáhli, jsou první konkrétní kroky. Tím, že jsme vytvořili Evropskou obrannou unii, jsme začali budovat to, co můžeme nazvat ,armádou Evropanů‘. Udržujeme národní armády pod autoritou suverénních států, ale lépe koordinované a vzájemně se posilující,“ prohlásila loni ministryně.

Letos v únoru na bezpečnostní konferenci v Mnichově vyzvala k větší účasti své země a EU ke společné obraně NATO. Kritiku Spojených států, které chtějí, aby evropští spojenci výrazně zvýšili výdaje na obranu, označila za oprávněnou.

Kvůli plánovaným výdajům na obranu se dostala do sporu s ministrem financí Olafem Scholzem ze sociální demokracie (SPD). Naopak v Alianci má podporu. „Vážím si Ursuly von der Leyenové jako velmi schopné ministryně a silné vůdčí osobnosti,“ říká generální tajemník NATO Jens Stoltenberg.

V roce 2015, kdy vypukla migrační krize, otevřeně kritizovala Maďarsko za to, že maďarská policie použila slzný plyn a vodní děla proti stovkám migrantů, kteří pronikli přes plot z ostnatého drátu na hranici se Srbskem a snažili se dostat do Maďarska. Německá armáda pak zvýšila počet vojáků, kteří řeší uprchlickou krizi.