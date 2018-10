Přijala lidi v nouzi, zachraňovala Řecko a dala vale jádru. Merkelová vede Německo 13 let

Fotbalová fanynka Merkelová je podruhé vdaná. S prvním manželem, Ulrichem Merkelem, se rozvedla počátkem 80. let. V roce 1998 si vzala profesora chemie Joachima Sauera. Jako vědkyně se v 80. letech dostala do Prahy a údajně v té době uměla slušně česky.

Soukromí si třiašedesátiletá držitelka doktorátu z fyziky pečlivě střeží a málokdy mluví o něčem, co by se přímo týkalo její osoby. Prozradila na sebe třeba to, že ráda pěstuje brambory a že kdyby nebyla kancléřkou, přála by si být astronautkou, co létá kolem Země.

Ve volném čase relaxuje na chatě v Severním Braniborsku, kde odpočívá u vážné hudby, pečení švestkového koláče nebo s rukama v záhoně.