„Je na čase otevřít novou kapitolu.“ Merkelová oznámila konec v čele CDU, po volbách nebude ani kancléřkou

Tisková konference německé kancléřky Angely Merkelové

„Mám pocit, že dnes je čas začít novou kapitolu,“ řekla čtyřiašedesátiletá politička novinářům po zasedání předsednictva své strany, na němž o svém rozhodnutí informovala spolupracovníky. V čele CDU stála Merkelová osmnáct let. Na tiskové konferenci řekla, že je vděčná, že mohla být tak dlouho šéfkou této strany a že svou práci vykonávala s nadšením. O tom, že znovu nebude kandidovat do čela CDU, se rozhodla už v létě. Co se týká funkce kancléřky, Merkelová by v čele vlády konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) ráda zůstala až do příštích řádných voleb. Není ale jisté, jestli se tak stane. V nynější situaci je totiž možné, že se SPD, která stejně jako CDU/CSU dramaticky oslabuje, rozhodne z kabinetu odejít dříve.

Politolog Vladimír Handl k vývoji na německé politické scéně

Merkelová zopakovala, že rozdělení funkce šéfky strany a vlády nepovažuje za dobré řešení, v tuto chvíli se jí ale žádná varianta nezdála lepší. Svým krokem chce vládě umožnit, aby se soustředila na svou práci, a CDU, aby si našla vedení, které ji přivede k dalším úspěchům v budoucnosti. O žádnou další politickou funkci se ucházet nechce. Na post kancléřky by znovu nekandidovala ani v případě předčasných voleb. Co bude dělat po skončení své politické kariéry, zatím rodačka z Hamburku neví. Poznamenala ale, že nepochybuje o tom, že ji něco napadne.

Volby v Hesensku zhodnotila Merkelová jako neúspěch Hlavním důvodem rozhodnutí čtyřiašedesátileté Merkelové jsou neuspokojivé výsledky CDU za poslední zhruba rok. Její konzervativní unie CDU/CSU propadla v loňských parlamentních volbách, při nichž zaznamenala nejhorší výsledek od roku 1949. Vládní koalice v Berlíně, jejíž sestavování trvalo rekordní dobu, je navíc podle mnohých komentářů zatím příliš rozhádaná a nepůsobí dobrým dojmem. Poslední kapkou pak byl výrazný propad CDU v nedělních zemských volbách v Hesensku. V nich její CDU před pěti lety vyhrála s 38 procenty hlasů, o víkendu ale dosáhla vítězství jen s 27 procenty, což je nejhorší výsledek strany od roku 1966. Výrazně naopak posílili Zelení (získali bezmála dvacet procent) i populistická Alternativa pro Německo (13 procent). Merkelová výsledky označila za neúspěch CDU a uvedla, že je třeba z toho vyvodit důsledky. „Mohli jsme dosáhnout mnohem lepších výsledků, je to politováníhodné,“ uvedla. Koaliční strany CDU, CSU a SPD by podle ní měly nedělní volby v Hesensku vzít jako přelom a přezkoumat vše, co udělaly od loňských parlamentních voleb. Zdůraznila, že je ale CDU stále nejsilnější stranou.

Analytička Zuzana Lizcová: Zemské volby jsou vždy testem celonárodní politiky

„Zemské volby jsou vždy považovány za jakýsi lakmusový test celostátní politiky,“ uvedla analytička Výzkumného centra AMO Zuzana Lizcová. Že v Německu velmi slábnou dříve velké strany CDU, CSU, SPD, je podle ní velice důležitý trend, který zásadně ovlivňuje celou politickou situaci na německé scéně. Současný obraz německé vlády konzervativní unie CDU/CSU a sociální demokracie (SPD) je podle Merkelové nepřijatelný a musejí přijít změny. Kdo by mohl Merkelovou v čele strany vystřídat? Své rozhodnutí kandidovat do čela CDU už oznámila někdejší sárská ministerská předsedkyně a nynější generální tajemnice CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová, která je považována za spojenkyni Merkelové. Spekuluje se rovněž o ministrovi zdravotnictví Jensi Spahnovi, který je naopak vnímán jako silný názorový odpůrce kancléřky. O funkci by mohl mít zájem také šéf vlády nejlidnatější spolkové země Severního Porýní-Vestfálska Armin Laschet a podle listu Bild chce kandidovat exposlanec CDU Friedrich Merz. Zcela vyloučená není ani kandidatura exministra financí a šéfa Spolkového sněmu Wolfganga Schäubleho, který by ale ve věku 76 let nejspíš jen těžko mohl být představitelem „obnovy strany“, po níž řada členů volá. Merkelová řekla, že žádného z nových kandidátů na funkci se nechystá podpořit. Seehofer k rozhodnutí Merkelové: „Je to škoda“ Německému ministru vnitra a předsedovi Křesťanskosociální unie (CSU) Horstu Seehoferovi je líto, že kancléřka a šéfka sesterské Křesťanskodemokratické unie (CDU) Angela Merkelová se rozhodla skončit v čele strany. „Je to škoda. Říkám výslovně: Je to škoda,“ nechal se v sárském Lebachu slyšet Seehofer, který dlouhodobě patřil k nejtvrdším kritikům migrační politiky německé kancléřky. Poznamenal, že se s Merkelovou střetl v řadě debat, jejich spolupráce ale podle něj byla vždy plná vzájemného respektu.