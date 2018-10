Hesensko volí. Čeká se pokles CDU a SPD, výsledek může otřást německou vládní koalicí

Volební místnosti se ve Frankfurtu nad Mohanem, Wiesbadenu i dalších městech a obcích více než šestimilionové spolkové země otevřely v osm hodin ráno. Na 4,4 milionu oprávněných voličů má na odevzdání hlasu čas do 18:00. Ihned po uzavření volebních místností budou známé odhady výsledků.

Hesensko může otřást celou vládní koalicí

Volby by již posedmé v řadě měla vyhrát Křesťanskodemokratická unie, tentokrát ale s velkými ztrátami. Ty se čekají také u sociální demokracie. Zatímco před pěti lety si CDU v Hesensku přišla na 38,3 procenta a SPD na 30,7 procenta, letos jim průzkumy veřejného mínění dávají šance jen na 26 až 28 procent, respektive 20 až 21 procent. To by pro obě strany byl nejhorší výsledek v této spolkové zemi za dlouhá desetiletí.

V SPD by takový propad mohl vést k zesílení požadavků, aby strana na celoněmecké úrovni odešla z nejistě působící a často rozhádané vlády do opozice. V CDU se zase mohou začít množit zatím spíše ojedinělé hlasy, které zpochybňují, jestli by Merkelová měla v prosinci znovu kandidovat na předsedkyni.