Volby v Bavorsku vyhrála CSU, zaznamenala ale zřejmě nejhorší výsledek za téměř sedmdesát let

Zemské volby v Bavorsku vyhrála vládnoucí Křesťanskosociální unie (CSU), výrazně ale ztratila. Naznačují to zpřesněné odhady obou veřejnoprávních televizí, ARD i ZDF. Zisk 35,3 %, resp. 36,2 % hlasů představuje pro CSU nejhorší výsledek za téměř sedmdesát let. Pro svou vládu bude nově muset hledat koaličního partnera. Druhou nejsilnější stranou se stali Zelení a do bavorského parlamentu se poprvé dostala protestní Alternativa pro Německo (AfD).