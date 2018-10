Zásadní bavorské volby. CSU jde vstříc historické porážce, kterou zřejmě pocítí i spolková vláda

Velké změny na bavorské politické scéně nejspíš přinesou nedělní volby v této spolkové zemi sousedící s Českem. Očekává se, že v nich dramaticky ztratí vládní Křesťanskosociální unie (CSU), která by mohla dosáhnout nejhoršího výsledku za téměř sedmdesát let. Výrazně posílit mají naopak Zelení a Alternativa pro Německo (AfD), která se podle všeho poprvé dostane do bavorského parlamentu. Bavorsko po hlasování musí počítat se vznikem koaliční vlády, která je v zemi výjimkou. Dopady voleb budou zřejmě citelné i v Berlíně.