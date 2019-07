Kdo nahradí Junckera? Lídři Unie řeší politický rébus, kvůli parlamentu pod časovým tlakem

Shodu chtějí premiéři a prezidenti evropské osmadvacítky najít nejpozději do středy. Ve Štrasburku se totiž scházejí na ustavující schůzi poslanci Evropského parlamentu, kteří by si měli ve středu zvolit svého předsedu. Kdyby jej vybrali bez koordinace s Evropskou radou, bylo by hledání řešení personálního rébusu ještě složitější.

Největší spory se vedou o obsazení funkce předsedy Evropské komise. Před nedělním začátkem mimořádného summitu se v této souvislosti nejčastěji zmiňovalo jméno současného místopředsedy EK Franse Timmermanse.

Proti volebnímu lídrovi evropských socialistů se ale postavily země Visegrádské čtyřky (Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), Itálie i některé další země, které vedou premiéři z Evropské lidové strany (EPP). Těm se nelíbí, že by se jejich strana, která vyhrála eurovolby, měla vzdát postu v čele EK ve prospěch socialisty.