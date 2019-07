Do čela Evropské centrální banky míří hvězdná politička Lagardeová. V době, kdy eurozóna slábne

Pokud Lagardeová opravdu letos v listopadu vystřídá Draghiho – rozhodovat o tom budou poslanci Evropského parlamentu – bude to znamenat velmi odlišný styl vedení než dosud, uvedl server ekonomické agentury Bloomberg.

Byla by prvním prezidentem ECB, který za sebou nemá kariéru centrálního bankéře. Zároveň by se stala první ženou v čele této instituce sídlíci v německém Frankfurtu nad Mohanem.

Místo toho však může Lagardeová nabídnout hvězdnou kariéru političky a ekonomické zkušenosti z vysokých postů. Vedla francouzské ministerstvo financí (jako první žena v historii), a to v letech 2007 až 2011. Předtím byla ministryní obchodu. Tedy rovněž v době, kdy většina vyspělého světa byla po roce 2008 zasažena finanční krizí. V roce 2011 pak její kariéra, která začala ve světě právníků a pak již pokračovala v politice, gradovala, když se dostala do čela Mezinárodního měnového fondu.

V roce 2016 čelila obvinění z nedbalosti, kvůli které Francie přišla o peníze. Případ se týkal právě období, kdy byla ministryní financí. Lagardeová byla uznána vinnou, nebyla ale potrestána. V čele MMF tak zůstala. Jako šéfka fondu si podle agentury ČTK vysloužila uznání za to, že se podařilo v americkém Kongresu schválit zásadní reformní program, kdy se více hlasovacích práv v rámci MMF přesouvá na Čínu a další důležité rozvíjející se země. Během jejího působení se fond například rozhodl o zařazení čínského jüanu do skupiny hlavních světových měn. MMF se pod jejím vedením podílel také na pomoci zadluženému Řecku, fond ze zúčastnil jednání mezi evropskými institucemi a Aténami.

Co vymyslí zkušená politička?

Bloomberg soudí, že její politické a komunikační schopnosti by mohly pomoci napravit image centrálních bankéřů. Zároveň by však mohla více než její předchůdce, bývalý zkušený italský centrální bankéř, záviset na expertech z ECB. „Je politicky zdatná, velmi chytrá a předpokládám, že bude mít nejlepší ekonomy, kteří jí mohou pomoci. Je to ale trochu matoucí, protože není známá jako přední ekonomický myslitel,“ uvedla pro Bloomberg vedoucí strategie v BNY Mellon Investment Alicia Levine.

Až do úterního rozhodnutí byli hlavními uchazeči o šéfování ECB zkušení centrální bankéři, například prezident Bundesbanky Jens Weidmann či guvernér Bank of France Francois Villeroy de Galhau.