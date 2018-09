Jak chamtivost změnila sen o bydlení na noční můru? Vše, co potřebujete vědět o vzniku světové ekonomické krize

CDO („collateralized debt obligation“)

CDO je obecný název pro úvěrové deriváty, které se různí podle druhu podkladového aktiva. Je to finanční produkt, který je ve svém podstatě dluhopisem krytým aktivy (viz ABS). To znamená, že cash-flow z CDO je závislé na tom, jak se vyvíjí cash-flow podkladových aktiv (kterými ve finále mohou být hypotéky, úvěry z leasingu, kreditních karet, jiné CDO nebo CDS kontrakty – viz dál).

Rozdíl proti ABS je v tom, že u CDO jsou rozlišovány a investorům prodávány tranše lišící se navzájem senioritou (tj. pořadím, ve kterém jsou vypláceny). Nejvíce rizikovou tranší byly tzv. Junior tranche, z nichž však plynuly investorům největší výnosy. Na opačné škále stály tzv. Senior tranche. Nejméně rizikové a v porovnání s ostatními tranšemi nejméně výnosné.

CDO patřily k nejvíce problematickým formám finančních produktů.

V odborné literatuře i v médiích se často rozebíralo – při pohledu zpět – jak banky tehdy postupovaly. Při poskytování podřadných hypoték byly vysoce neopatrné a vzaly tím na sebe značnou část rizika. Aby tedy svoji expozici vylepšily, balily vybraná riziková aktiva do balíčků v podobě CDO, které pak přeprodávaly investorům, na něž tak přenášely část rizika. Počet takových aktiv v jednom balíčku mohl dosahovat stovky kusů.