Hodiny jednání bez výsledku. Lídři Unie zatím marně hledají nová jména pro vrcholné posty

Podle dobře informovaných zdrojů ČTK existuje „silný tlak“ na to, aby byl právě nizozemský politik potvrzen jako kandidát Evropské rady do čela komise. Jednomyslnou podporu však nemá, jak v pondělí ráno řekl italský premiér Giuseppe Conte.

Podle diplomatů je – či v ranních hodinách byla – opět otevřená možnost, že do čela Evropské komise by se dostal její nynější první místopředseda a kandidát evropských socialistů Frans Timmermans. Právě o tom se teď povede diskuse u pracovní snídaně.

Timmermans vadí V4 i některým lidovcům

Zmíněná varianta se velmi nelíbí mimo jiné českému premiérovi Andreji Babišovi a jeho kolegům z Polska či Maďarska. Timmermans je ale nepřijatelný i pro některé premiéry a prezidenty hlásící se k Evropské lidové straně (EPP). Ti míní, že EPP jako vítězná strana evropských voleb by měla mít právo nominovat do čela komise svého člověka a nepřenechávat jej konkurenci.

Před ranní snídaní byl ale plán takový, že vedoucí kandidát („spitzenkandidát“) EPP Manfred Weber by se měl už ve středu stát novým předsedou europarlamentu. Prezidenti a premiéři uvažují také o tom, že dánská komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová by nahradila Donalda Tuska v čele Evropské rady a novou vysokou představitelkou pro zahraniční politiku by mohla být někdejší bulharská eurokomisařka se zkušeností ze Světové banky Kristalina Georgievová.

Informace ČTK nyní hovoří o přibližně desítce zemí, které mají k Timmermansovi z různých důvodů výhrady. Tusk už dopředu avizoval, že věc okolo nominace nového předsedy komise chce mít uzavřenou v pondělí dopoledne. Je ale otázka, zda by v případě silného odporu části států nechal rozhodnout hlasováním, ačkoli na to má podle pravidel v tomto případě právo. Summit se ale obvykle snaží o konsensuální dohodu.