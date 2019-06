Timmermans šéfem komise, Weber parlamentu a rada pro Macronovu frakci? Podle Tuska východisko pro jednání

Donald Tusk podle zdroje DPA na schůzce s předsedy frakcí Evropského parlamentu nehovořil o konkrétních jménech, ale navrhl, jak by si nejsilnější evropská uskupení mohla rozdělit tři hlavní posty. Pokud by ale funkci předsedy Evropské komise skutečně získali socialisté, zřejmě by nominovali Nizozemce Franse Timmermanse, který byl tzv. spitzenkandidátem frakce.

Evropská lidová strana by pak získala posty předsedy Evropského parlamentu a také šéfa unijní diplomacie, jeden z nich by mohl obsadit Manfred Weber. Ten byl původně kandidátem nejsilnější frakce na předsedu komise, v pátek ale německý list Die Welt informoval, že na summitu G20 vznikla dohoda zúčastněných politiků, že Weber čele EK nebude.

Post předsedy Evropské rady by potom měl podle Tuskova návrhu připadnout liberální frakci Obnova Evropy (dříve ALDE).