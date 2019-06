Kdo nahradí na podzim Junckera a spol.? Chystá se druhé kolo obsazování předních postů Unie

Weber by mohl dostat jinou funkci

Volební matematiku při výběru šéfa Komise komplikuje to, že většinová koalice bude muset být v novém složení europarlamentu širší a jednání o ní zatím stále nejsou u konce. To dává Tuskovi a lídrům unijních zemí možnost ke kreativnější práci, jednání jsou však složitá.

Poslední summit ukázal, že Němec Manfred Weber ani žádný ze spitzenkandidátů jiných stran podporu Evropské rady nemá a francouzský prezident Emmanuel Macron rovnou celý systém vedoucích kandidátů pohřbil.

Podle posledních zpráv médií se tak rodí jiné možné řešení. Weber a Evropská lidová strana (EPP) by tak mohli dostat vedení europarlamentu a do čela Komise by lídři nominovali jiného spitzenkandidáta – socialistu a nynějšího prvního místopředsedu komise Franse Timmermanse. Francie by podle Financial Times mohla mít nárok obsadit křeslo šéfa ECB stávajícím šéfem své centrální banky Françoisem Villeroyem de Galhau.