Babiš míří na Hrad. Prezidenta znovu zkusí přesvědčit, aby odvolal ministra Staňka

Minulý pátek přijel do Lán prezidenta přesvědčit, aby odvolal Antonína Staňka, premiér Babiš i s vicepremiérem a předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Tentokrát přijde Babiš v pět hodin odpoledne na Pražský hrad sám. Hamáček je pozván na pátek, s ním by měl přijít i ministr Staněk.

Že má ovšem prezident konat bez zbytečného odkladu, konstatoval i Ústavní soud, poznamenal ve vysílání ČT24 ústavní právník Jan Kudrna . Podle jeho názoru prezident neplní to, co od něj ústava očekává.

Sociální demokraté jsou přitom k setrvání v kabinetu skeptičtí. „Stanovisko sociální demokracie je naprosto jasné a stojí za mnou celé vedení sociální demokracie. My jsme navrhli odvolat pana ministra Staňka. Očekáváme, že si sociální demokracie bude moci nominovat své kandidáty do vlády,“ zopakoval Jan Hamáček. Prezident se naopak netají s tím, že se chce pokusit „o roli mírotvůrce, to znamená, že bych oba usmířil“.

Od prezidenta v minulosti zaznělo i několik výtek na adresu Michala Šmardy, který by měl Antonína Staňka nahradit. Prezident Zeman mu vytýkal nedostatek odbornosti pro práci v čele resortu kultury. Myšlenku, že by na ministerstvech, ale také velvyslanectvích měli sedět lidé, kteří se v oboru orientují, rozvinul i ve čtvrtečním projevu na francouzské ambasádě.

„Nejsem příliš nakloněn, aby se straničtí funkcionáři stávali tu ministry, tu velvyslanci, tu něčím jiným. To spojuje jen to, že ničemu z toho nerozumí,“ řekl Miloš Zeman.

Výměna ministerstev? ANO zatím odmítá

V souvislosti se sporem o ministra kultury se objevila řada spekulací, jaké řešení by mohl Andrej Babiš předložit. Byť to on sám již odmítl, znovu se objevují úvahy o výměně resortů, kdy by kultura připadla ANO a ČSSD by místo ní dostala ministerstvo pro místní rozvoj. I nyní to ANO odmítá. „Není to na stole,“ ujistil Faltýnek.