Velvyslancem v Paříži bude Michel Fleischmann, prezident ho jmenoval

Prezident hovořil o zlepšování česko-francouzských vztahů, poté řekl, že jmenoval velvyslance v Paříži Michela Fleischmanna, kterého mu navrhla vláda. Pochválil ho jako dobře připraveného diplomata a kritizoval některé další – nejen diplomaty.

„Michel Fleischmann je přesným opakem typu – chcete-li – kariérních nebo – chcete-li – politických velvyslanců. To je také důvodem, proč nejsem příliš nakloněn, aby se straničtí funkcionáři stávali tu ministry, tu velvyslanci, tu něčím jiným. Což spojuje jenom to, že ničemu z toho nerozumí,“ uvedl Miloš Zeman.

Hlava státu již déle než měsíc vyčkává s odvoláním ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD), které mu navrhl premiér Andrej Babiš (ANO), jenž na recepci na francouzském velvyslanectví rovněž nechyběl. S narážkou na situaci kolem vlády řekl Zeman o návrhu a jmenování velvyslance, že „takhle má vypadat spolupráce mezi vládou a prezidentem“.

Ministerstvo zahraničních věcí ovšem jako obecné pravidlo uvádí, že se jméno velvyslance nezveřejňuje dříve, než se ujme funkce. „Předčasné zveřejnění jména velvyslance neodpovídá etiketě v mezinárodních vztazích. Důvodů je více, především by tento krok nediplomaticky omezil možnost tichého neudělení agrément. Hostitelská země to může oprávněně vnímat jako tlak na přijetí navržené osobnosti, což by nepřispělo k budování vztahů mezi oběma státy,“ uvádí ministerstvo.

Velvyslancem ve Francii byl dosud Petr Drulák. Do Paříže nastoupil na začátku roku 2017. Fleischmann, který ho má vystřídat, po roce 1989 podnikal v médiích, založil a řídil Evropu 2, Frekvenci 1 a nakonec celou skupinu Lagardere Active ČR.

Narodil se v Praze, kde prožil podstatnou svého dětství, ale od 60. let žil s rodiči ve Francii. Vystudoval moderní francouzskou literaturu na Sorbonně. Pracoval ve francouzském

státním rozhlase a také překládal, francouzským čtenářům zprostředkoval například Jaroslava Seiferta. Loni převzal nejvyšší francouzské státní vyznamenání Řád čestné legie za přínos a celoživotní dílo.