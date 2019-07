Kudrna: Prezident Zeman v případě ministra Staňka neplní to, co od něj očekává ústava

U ostatních věcí, které jsou v návrhu prezidentovi vytýkány, tak tam si nejsem úplně jistý, jestli to zdaleka vůbec je jeho konání.

Je to samozřejmě velmi hypotetické: je otázka, zda se na tom dokáže dohodnout Senát, a ještě méně pravděpodobné je to v Poslanecké sněmovně. Ale když jste zmínil, že prezident nekoná tak, jak by měl. Pokud by zákonodárce při tehdejší tvorbě ústavy chtěl dát prezidentovi nějakou lhůtu, tak by ji tam dal. On ji tam nedal. To znamená: nemá skutečně prezident pravdu v tom, že má nějaký manévrovací prostor? Byť to neznamená, že nakonec ministra neodvolá…

No to rozhodně pravdu nemá. Ve veřejném právu platí to, že pokud není stanovena lhůta, tak se má konat bez zbytečného odkladu. A my se můžeme bavit o tom, jestli ten odklad je zbytečný nebo není. V tomto případě – pokud nějaký odklad, tak by měly být nějaké objektivní okolnosti (např. že je prezident na zahraniční cestě). Ale ve zbytku, tak jako vy očekáváte, když přijdete na úřad a požádáte si například o vydání občanského průkazu, tak tam sice nějaká lhůta je, ale je v podstatě také jen pořádková a vy očekáváte, že to bude vyřízeno co nejdříve.

Myslíte si, že jsme teď svědky trhlin v parlamentním systému ve prospěch prezidentského? Nebo byste nešel takto daleko…

Já bych takhle daleko nešel. Myslím si, že se jedná spíš o vládní krizi než o ústavní. Protože ústavní krize by byla taková situace, na kterou ústava vůbec nepamatuje, jak by měla být řešena. Tady máme celou řadu nejrůznějších řešení.