Kvůli odvolání ministra kultury Staňka se sejdou Zeman s Babišem a Hamáčkem

Situace kolem Staňka se vyhrotila minulý týden, než v neděli vypršel termín, do kterého ČSSD požadovala dořešení výměny Staňka za místopředsedu ČSSD Michala Šmardu.

Zeman přitom nenaznačuje, že se Staňka chystá odvolat, naopak avizoval, že se pokusí ministra usmířit se šéfem ČSSD Hamáčkem. Babiš mluví o blíže neurčeném kompromisu, kterého by chtěl v Lánech dosáhnout.

Hamáček mluvil minulý týden v souvislosti s počínáním prezidenta o tom, že Česko je na hraně ústavní krize. Na páteční schůzce se s Babišem dohodli na tom, že ČSSD počká na výsledek dalšího jednání premiéra s prezidentem. Hrad poté oznámil, že v úterý přijme v Lánech Babiše i Hamáčka.

V úterý se však schůzka neuskutečnila, i když se její začátek posunul o tři hodiny na 20:00. Babiš se zdržel na summitu Evropské rady v Bruselu a Hrad na jeho žádost schůzku posunul na dnešek.

Honzejk: Všechno stojí na Staňkovi

Podle komentátora Hospodářských novin Petra Honzejka, který byl hostem čtvrtečního Studia 6, všechno stojí na ministru Staňkovi. „Kdyby trval na tom, že chce odejít, kdyby opakovaně prezidenta upozorňoval, že demise byla míněna vážně, tak by prezidentovi asi nezbývalo, než jej odvolat,“ míní Honzejk.

Nevylučuje, že čtvrteční schůzka skončí kompromisem. „Prezident Zeman by mohl dostat garance, že trestní oznámení, které podal Antonín Staněk na bývalého šéfa Národní galerie Jiřího Fajta, by byla řádným způsobem došetřena. Do balíčku (pro prezidenta) by pravděpodobně bylo přibaleno to, že by si nominant ČSSD na ministra kultury pan Šmarda uvědomil, že to nakonec nechce dělat,“ nastínil možný scénář Honzejk.