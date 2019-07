„Prezident se nemůže chovat jako car.“ Opozice kritizuje Zemana i postup ČSSD

Ferjenčík: ČSSD si musí vybrat, jestli sebou nechá dál zametat

„Prezident má povinnost odvolání ministra Staňka podané premiérem i jmenování nového ministra přijmout,“ upozornil předseda Pirátů Ivan Bartoš. „Zaráží mě však i situace, kdy premiér Babiš není schopen zhostit se své role a věc s prezidentem vyjednat, nebo skutečně přistoupit k podání kompetenční žaloby.“

S ohledem na pozici ČSSD se pozastavil nad tím, že má její vedení zasednout až 15. července. „Nedivím se, že je sociální demokracie dlouhodobě ve stále žalostnější kondici. Podstatné a pro stát důležité věci je třeba řešit ihned,“ doplnil.

„Podstatná část nynějšího konání pana prezidenta je způsobená tím, že jeho hlavní ambice je zničit sociální demokracii a pomstít se těm lidem, které on považuje za zrádce a kvůli kterým se ve svých očích stal prezidentem o deset let později,“ dodal pirátský poslanec Mikuláš Ferjenčík. „Míč je na straně ČSSD, která se musí rozhodnout, jestli se sebou nechá i nadále zametat, nebo do toho praští a z vlády odejde.“

Právě sociální demokraté ale mohou podle předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury za patovou situaci. „Je to takové panoptikum. Ministr Staněk podal demisi, i když nechtěl, pan Šmarda na své nominaci vlastně ani netrvá, ale sociální demokracie ho navrhuje. Musím říct, že ČSSD by už mělo přestat zatěžovat všechny v České republice svým bojem o koryta,“ uvedl Okamura. Zeman se pak podle něj nechce stát hráčem, který by byl v tomto boji zneužíván.

Zastání našel Andrej Babiš u komunistů, kteří vládu ve sněmovně tolerují. Šéf strany Vojtěch Filip totiž nevnímá, že by byl premiér slabý. Hon na ministra kultury zároveň považuje za zástupný problém.

„Když Václav Havel držel osm měsíců ve funkci Jana Rumla přes odpor Václava Klause nebo když Václav Klaus držel jiné ministry, tak jsem vždy nejméně měsíc čekal, než jsem se vyjadřoval. A nebudu tak činit ani za těchto okolností,“ sdělil.

Prezident si užívá svou představu ideálního horkého léta, míní Rakušan

Výsledek čtvrteční schůzky v Lánech pak nepřekvapil šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila. „Pan prezident není ochoten ustoupit premiérovi a ministru Hamáčkovi. Prezident chce zkrátka porušovat ústavu. I když je povinen na návrh premiéra vyměnit člena vlády, tak to nerespektuje,“ uvedl.

Pospíšil se domnívá, že nakonec vláda nepadne, protože to není ani v zájmu sociální demokracie, ani premiéra Babiše, aby byly předčasné volby. „Klesají preference hnutí ANO, blíží se další zprávy z Evropské unie, možná obžaloba premiéra Babiše. To jsou důvody, proč premiér nebude chtít volby. Sociální demokraté pak mají celou řadu svých problémů včetně posledních výsledků v evropských volbách, kde výrazně propadli, a nebylo by to pro ně výhodné,“ nastínil.

Předseda lidovců Marek Výborný zase na vývoj nahlíží jako na další ukázku slabosti celé vlády a pana premiéra. „Pokud říkal, že má ambici dnes věc vyřešit, dohodnout, zobchodovat, jak zněla jeho slova, tak se mu to zjevně nepovedlo. Nestabilita, která ochromuje Českou republiku, jak vládu, tak sněmovnu a Senát už několik týdnů, pokračuje,“ prohlásil.

Postup sociální demokracie hodnotí jako nedůstojný. Prezident pak podle něj nepochopil ústavu. „Kdy prezident pochopí, že nežijeme v prezidentském nebo poloprezidentském systému, ale parlamentním a že on jako nejvyšší ústavní činitel by měl být tím prvním, kdo bude plně respektovat ústavu?“ ptá se Výborný.