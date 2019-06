SLEDUJTE: Kdyby ČSSD odešla z vlády, znamenalo by to předčasné volby, řekl Babiš v Otázkách Václava Moravce

ČSSD chce nahradit svého ministra kultury Antonína Staňka místopředsedou strany Michalem Šmardou. Z posledních vyjádření prezidenta vyplývá, že se Staňka odvolat nechystá, byť mu to premiér Andrej Babiš navrhl. Ten je přesvědčen, že dosud neměl čas na situaci řádně reagovat.

„Pan prezident se vyjádřil ve středu,“ upozornil Babiš v Otázkách Václava Moravce. Je přitom přesvědčen, že má Miloš Zeman právo vyjádřit svůj názor, že by ČSSD ministra měnit neměla. „Dělali to i jiní prezidenti, i pan prezident Havel, i pan prezident Klaus, všichni se vyjadřovali,“ podotkl.

Premiér i předseda ČSSD Jan Hamáček by měli prezidenta v Lánech navštívit v úterý a doufá, že jej přemluví. „Budu to s panem prezidentem řešit, budu ho přesvědčovat, že máme koaliční smlouvu, kterou respektuju, chci ji plnit a chci problém vyřešit. Ještě jsem neměl možnost to řešit,“ uvedl Babiš. Nemyslí si přitom, že probíhá vládní či ústavní krize. „Žádná velká krize to není. Respektuju přání sociální demokracie,“ zdůraznil.

Koaliční smlouva je nicméně sepsána tak, že po dohodovacím řízení – které nyní probíhá – mohou ministři za ČSSD kabinet opustit, Babiš by pak byl povinen podat demisi i za zbytek vlády. Prezident Miloš Zeman dal najevo, že si myslí, že by k tomu nedošlo a Babiš místo toho vládu rekonstruoval, ale premiér to odmítl. Odchod ČSSD z vlády by podle něj k pádu jejího zbytku zřejmě vedl.

„Myslím si, že ČSSD z vlády neodejde. Proč by odcházeli? To by byla absolutní sebevražda, protože to by de facto znamenalo předčasné volby,“ řekl Andrej Babiš. Jednal by sice s ostatními předsedy parlamentních stran a hnutí o dalším možném vývoji, odmítl však, že by mohla vzápětí vzniknout nová vláda opřená o SPD. „To jsme už odmítli v minulosti,“ připomněl.

Nový problém hned po hlasování o nedůvěře

Andrej Babiš se svou druhou vládou ustál hlasování o nedůvěře, které v Poslanecké sněmovně iniciovala opozice v souvislosti s návrhem auditní zprávy Evropské komise, jejíž znění uniklo na veřejnost.

Vyplývá z něj, že podle EK může být Andrej Babiš ve střetu zájmů kvůli vztahu k Agrofertu, který v roce 2017 vložil do svěřenského fondu. Babiš předběžné závěry auditorů opakovaně odmítl. Rovněž popřel, že by Česku hrozilo vracení dotací, které z Bruselu dostalo.