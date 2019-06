Preference hnutí ANO klesají, v průzkumu má nejhorší výsledek od roku 2016

Největší pokles od roku 2016 zaznamenalo hnutí ANO, když v červnovém volebním modelu oslabilo o další dva procentní body na 25,5 procenta. I tak by ale volby vyhrálo. Podle aktuálního měření by hranici pěti procent nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny překročilo osm politických stran a hnutí. Výzkum zpracovala agentura Kantar CZ pro Českou televizi.