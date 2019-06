Není to divadlo, říká opozice. Babišovu vládu čeká druhé hlasování o nedůvěře

ODS, Piráti, lidovci, TOP 09 a Starostové a nezávislí (STAN) sesbírali 66 podpisů ke svolání schůze kvůli auditním zprávám Evropské komise. Podle jednoho z návrhů, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv na použití unijních peněz. Česku proto hrozí, že by mohlo podle předběžné zprávy vracet asi 450 milionů korun dotací, které Agrofert čerpal. Babiš to odmítá.

Vládní sociální demokraté v pátek oznámili, že kabinet při hlasování podpoří, byť pro pokračování v koalici mají několik požadavků. Například rozpočet na příští rok by měl víc odrážet priority strany. Socialisté kvůli tomu v pondělí na jednání vlády první návrh rozpočtu nepodpořili a hlasování se zdrželi.