Benešová slibuje ústupky v zákoně o státních zástupcích. Týkají se složení komisí i účinnosti zákona

Protesty za nezávislou justici a za odstoupení ministryně Marie Benešové trvají už dva měsíce. „Pokouším se dělat věci tak, aby to bylo chápáno, abych vyhověla požadavkům i těch demonstrantů. Chápu i kontext doby, že to možná nebylo šťastné, že mě dávali zrovna teď do funkce, ale rozhodně jsem nikdy neměla za cíl ubližovat státním zástupcům,“ říká ministryně Benešová.

Na demonstracích zaznívá požadavek přijetí seznamu pojistek, který sepsalo seskupení nevládních organizací Rekonstrukce státu. Právě jeho zástupci přišli v úterý jednat s ministryní. „Hlavní požadavky jsou, abychom co nejrychleji udělali nezávislou justici a nečekali do roku 2022, tak jak navrhuje paní Benešová,“ vysvětluje zakladatel Rekonstrukce státu Pavel Franc.

Otazník ohledně nejvyššího zástupce

Ministryně minulý týden předložila návrh, podle kterého by mohli být vedoucí státní zástupci odvoláni jen rozhodnutím soudu na základě kárného provinění. Dnes může být nejvyšší žalobce vyměněn vládou kdykoli bez udání důvodu, opozice i demonstranti žádají rychlejší zavedení neodvolatelnosti. Ministryně v úterý navrhla červen roku 2020.

„Původně jsem dávala dlouhou lhůtu, nelíbí se to. No, tak dáme kratší lhůtu. Já s tím nemám problém,“ tvrdí Benešová. Franc má ale pochyby. „Nechce učinit nic proto, aby se během roku v tomto směru něco legislativně změnilo,“ říká.

Představitelům státních zástupců na ministerském návrhu nejvíc vadí složení výběrových komisí, které by nominovali vedoucí jednotlivých zastupitelství. Podle návrhu by ministr jmenoval většinu členů těchto komisí.