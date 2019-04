Ministr kultury Staněk podal trestní oznámení i na dva exředitele olomouckého Muzea umění

Antonín Staněk řízením Muzea umění v Olomouci pověřil do výběrového řízení dosavadního Soukupova zástupce Ondřeje Zatloukala, který je zároveň synem historika umění a bývalého ředitele muzea Pavla Zatloukala. Ten zatím údajně nebyl s trestním oznámením obeznámen, ale tvrdí, že za jeho působení procházelo vše schvalovacím řízením ministerstva financí a ministerstva kultury. „Tuším sice, co by to mohlo být, ale nemohu se k tomu vyjadřovat,“ řekl Zatloukal.