Přestřelka olomouckých muzejníků s ministrem kultury pokračuje. Hraje se o půl miliardy na stavbu SEFO

Vedení muzea prosazuje stavbu podle deset let starého návrhu, který vzešel z veřejné zakázky malého rozsahu na studii stavby. Ta podle Leixnera nebyla transparentní. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) chce na stavbu za bezmála 600 milionů korun architektonickou soutěž.

„Nechci brát autonomii muzeu umění za těch 600 milionů korun, jde mi o politickou odpovědnost, která je stejně důležitá jako ekonomická. Chci mít jistotu, že projekt neskončí jako jiné projekty z minula – předražené a s dalšími neočekávanými nároky,“ řekl Staněk.

Projekt SEFO, který muzeum plánuje více než deset let, má zachytit poválečný vývoj výtvarného umění ve střední Evropě. Součástí projektu je stavba budovy v proluce vedle Muzea moderního umění. Zpočátku se muzeum snažilo získat peníze z evropských dotací, to se nepodařilo a projekt dlouho stál. Před časem ho vláda zařadila do svých investičních plánů. I tím Staněk zdůvodňuje potřebu transparentní soutěže.