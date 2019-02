Bezmála polovina zaměstnanců olomoucké galerie se postavila za svého šéfa. Bojí se, že bude odvolán

Petici podepsalo třicet osm lidí, mezi nimi kurátoři muzea, produkční, lektoři či techničtí pracovníci. Jde o necelou polovinu všech zaměstnanců.

„Vzhledem k zavádějícím a mylným informacím, které se v současnosti o naší instituci objevují ve veřejném prostoru, považujeme za svou povinnost vyjádřit jasnou podporu stávajícímu vedení muzea,“ uvedli signatáři.

Ministr kultury, bývalý olomoucký primátor Antonín Staněk (ČSSD), po nástupu do funkce rozhodl, že na stavbu Středoevropského fóra je třeba vypsat soutěž. Proti záměru se nedávno ohradila řada odborníků, kteří Šépkův návrh podpořili. Soutěž by měla být připravena do začátku dubna.

Signatáři poukazují na to, že se od roku 2008, kdy SEFO vzniklo, na straně zřizovatele, ministerstva kultury, vystřídalo osm ministrů, z nichž mnozí zastávali vzájemně protichůdná stanoviska. „Zpochybňování dříve schválených postupů nesvědčí harmonickému rozvoji žádné instituce. Důležité je naopak zachování správní a odborné kontinuity a schopnost ozvat se ve chvíli, kdy potenciálně hrozí, že bude právě tato kontinuita přerušena,“ dodávají signatáři.