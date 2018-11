Babiš chce novou budovu Národní galerie. Radši opravte Veletržní palác, oponuje Baxa

Premiér Andrej Babiš (ANO) by chtěl, aby Česko „konečně od revoluce postavilo něco významného“. Pozornost zaměřil na Národní galerii, které by chtěl zbudovat zcela nové a vysoké sídlo, z jehož oken by byl vidět Pražský hrad. Budova by měla vyrůst na lukrativním pozemku u nádraží Praha-Dejvice poblíž stanice metra Hradčanská. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) uvedl, že by tak zřejmě padl připravovaný projekt rekonstrukce Veletržního paláce za tři miliardy korun.