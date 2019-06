ŽIVĚ: Na pražské Letné se koná demonstrace proti vládě a za nezávislou justici

Policie apeluje na řidiče, aby se Letné odpoledne a večer vyhnuli a využili hromadnou dopravu. Pražský dopravní podnik posílil kvůli demonstraci metro linky A. Záložní vlaky jsou připravené i na ostatních trasách. Pokud ale některá ze stanic metra nebude zvládat příliv lidí, dopravní podnik ji dočasně uzavře. To hrozí zejména v případě stanice Hradčanská.

Babiš: S ministryní Benešovou jsme splnili podmínky ohledně zákona o státním zastupitelství

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli zopakoval, že nerozumí, proti čemu lidé demonstrují. Podle něho však mají právo vyjádřit svůj názor. Od svých příznivců však cítí podporu a tím se chce řídit.

„Máme 30 let svobody a demokracie, lidé mají právo vyjádřit svůj názor. S paní ministryní Benešovou jsme udělali vše, abychom vyvrátili ty domněnky, splnili jsme i požadavky ohledně zákona o státním zastupitelství. Takže tomu moc nerozumím, proč se to děje. Mrzí mě to, lidé protestují proti něčemu, co se nestalo a ani nestane. Většina tvrzení není ani pravdivá,“ uvedl Babiš. Po sobotní schůzce v Lánech řekl, že mu podporu vyjádřil prezident Miloš Zeman.