Babiš: Vláda se kvůli demonstracím měnit nebude. Češi nemají důvod protestovat, mají se skvěle

Na Slovensku po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky a po vlně mohutných protivládních demonstrací rezignoval premiér Robert Fico a do čela vlády se postavil Peter Pellegrini.

Podle Babiše ale Češi nemají žádný důvod protestovat, protože se mají skvěle. „Chápu, že jsou protesty, já to akceptuji. V tomto prostoru je plno nepravd. Za to období, co jsem v politice, se nashromáždilo ohromné množství lží,“ řekl. Střet zájmů, na který upozorňuje návrh auditu Evropské komise a kvůli němuž demonstranti volají po jeho rezignaci, Babiš označil za „naprostou hloupost“.