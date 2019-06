ŽIVĚ: Další demonstrace za nezávislou justici. Účastníci požadují demisi Benešové i Babiše

Komentátor MF Dnes Miroslav Korecký ve vysílání ČT připomněl, že i velký počet účastníků je třeba zasadit do kontextu: „V parlamentních volbách hnutí ANO dostalo milion a půl hlasů. Když k tomu přidáme zbylé dvě strany, počítáme-li do této vládní většiny sociální demokracii a komunisty, tak je to dva a čtvrt milionu hlasů, takže to je 23 plných Václaváků.“

Protest navazuje na demonstrace, které se konaly v uplynulých týdnech. Začaly poté, co se ministryní spravedlnosti stala Benešová. Výměna na postu přišla krátce potom, co policie uzavřela vyšetřování kauzy Čapí hnízdo a předala ji státním zástupcům.