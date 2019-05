Babiš je ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své podniky, potvrdila Evropská komise

Babiš vložil Agrofert předloni kvůli českému zákonu o střetu zájmů do svěřenského fondu. Na možný Babišův střet zájmů loni upozornila nevládní organizace Transparency International. Předseda vlády podle jejího právního názoru i po vložení své firmy Agrofert do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku.

Evropský parlament v půlce loňského prosince přijal rezoluci, v níž vyzval Evropskou komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Premiér ve čtvrtek při sněmovních interpelacích uvedl, že o zprávě neví, nikdo mu žádnou nedal.

Poslanci EP požadovali mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Komisař EU pro rozpočet Günther Oettinger už předtím uvedl, že EK nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.

Na začátku letošního roku Evropská komise prováděla v Česku několik rozsáhlých auditů, prověřovala české řídicí a kontrolní systémy správy unijních peněz a jejich využívání v konkrétních případech.

Okamžitě zveřejněte audit, obrací se opozice na ministerstva

Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše jde alarmující situaci. „Nemůžeme akceptovat to, že si premiér do svého svěřenského fondu posílá nějaké peníze. A pokud to tvrdí evropští právníci a ukáže se, že je to skutečně pravda, tak je to skutečně skandální a premiér by měl ty peníze vrátit zejména občanům České republiky,“ uvedl pro ČT. Bartoš požaduje, aby ministerstva poslance se zprávou seznámila. Pokud se zprávy o Babišově střetu zájmů potvrdí,chtějí Piráti s opozicí nechat svolat schůzi sněmovny a vyvolat hlasování o důvěře vládě, uvedl Bartoš.

Předseda Starostů a nezávislých (STAN) Vít Rakušan se k němu přidal s výzvou ministerstvu pro místní rozvoj a resortu financí k okmažitému zveřejnění zprávy. Pokud platí Babišův střet zájmů, má Agrofert z vlastních zdrojů. „Prostě není možné, aby český daňový poplatník financoval podnikání jednoho z nejbohatších lidí v České republice, premiéra vlády a člověka, který je podle Evropské komise v jednoznačném střetu zájmů,“ konstatoval Rakušan.