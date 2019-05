O Babišově střetu zájmů se mluví od jeho vstupu do politiky. Agrofert za tu dobu získal na dotacích miliardy

Premiér Andrej Babiš (ANO) je podle Evropské komise ve střetu zájmů kvůli přetrvávajícím vazbám na své bývalé podniky. Uvedly to Hospodářské noviny. Všechny prověřované evropské dotace, které obdržela skupina Agrofert od února 2018, chce Brusel vrátit zpět. O možném střetu zájmů se mluví prakticky od vstupu Babiše do politiky a zejména poté, co se v roce 2013 jeho hnutí dostalo do sněmovny a Babiš následně v lednu 2014 usedl do křesla ministra financí.