Šéf Pirátů Ivan Bartoš: Evropská komise není schopná vyřešit Babišovy dotace přes rok, posíláme ji k soudu

Vy jste žalovali Evropskou komisi pro nečinnost v případu premiéra Babiše, vy tedy podezříváte Komisi z úmyslné nečinnosti?

Tak minimálně kdybych bral, že zákony platí pro všechny, takže i pro EK, a také termíny, ve kterých se má vyjádřit. Přitom se to řeší už od minulého roku, tady se vyplácí peníze firmám v holdingu, které dle mého názoru nedostaneme zaplaceny v rámci toho proúčtování.

My jsme v závěru – kdy jsme se nemohli dostat k žádným informacím – dokonce oslovili Evropskou komisi a tam byla 60denní povinnost odpovědět. Když ta odpověď nepřišla, volali jsme jim tam a úředník, který to měl na starost, prostě odpověděl: Ano, my víme, že jsme teď porušili zákon. Ta cesta k Evropskému soudnímu dvoru byla dalším krokem.

A bylo vám to nějak konkrétněji vysvětleno? Nebylo to třeba tak, že Evropská komise neshledávala, že by byl ten případ tak vážný, aby se vyjádřila?

Tak minimálně kdybych tuto odpověď obdržel, tak by byla alespoň naplněna ta povinnost odpovědi v patřičném čase. Ale když si vezmete, co se stalo loni v listopadu, kdy do médií unikla zpráva legislativního orgánu pod Evropskou komisí. A já jsem rád, že to uniklo, protože je vidět, že politici neměli vůli to do voleb řešit.

V tom orgánu je 400 lidí, nejsou to všechno právníci, ale jsou tam i špičkoví právníci, kteří dělají legislativu. A tam bylo zcela jasně řečeno, že premiér Babiš stále ovládá Agrofert a že je to problém. A že je to v rozporu s nařízením Evropské unie. Ale od té doby se vůbec nic nestalo.

Když se podíváte, jak fungují fondy, tak stále jsou vypláceny peníze, ačkoliv tady ta zpráva je – podle ní by se měla Evropská komise řídit. Ale Komise tvrdila, že to bude v lednu, pak že to bude v březnu, eurokomisař Oettinger opakovaně – i mně osobně – říkal, že budou ty výsledky zveřejněny. No a pak to poslali české vládě, máme tady dva měsíce na reakci, a prostě mezitím uběhl rok.

Tak teď se můžeme dostat k otázce, jestli něco zásadního měnit na fungování Evropské komise?

No to je jeden z požadavků, se kterým jdeme do těch vyjednávání – zejména ve věci toho auditu a kontroly těch fondů. Přeci pokud jsou to naše peníze, které odcházejí do EU, a Česká republika je následně skrze fondy čerpá, tak mají občané právo vědět, jaké jsou závěry Evropské komise. Takže už jen ten postup, že se to pošle vlastně v neveřejném režimu vládě, která má dva měsíce na to, aby vysoustružila nějakou reakci.