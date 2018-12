V čele vládní rady pro evropské fondy bude místo Babiše stát jiný člen kabinetu

Dokument uvádí, že předseda vlády se jednání rady nebude účastnit, dokud novela nebude schválena. „Po nabytí účinnosti předloženého zákona rozhodne vláda svým usnesením – formou nového znění Statutu rady – který z členů vlády (tzn. již nikoli její předseda) bude stát v čele rady,“ uvádí předkládací zpráva. Nyní může radě podle zákona předsedat pouze premiér.

Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger doporučil Babišovi tři způsoby, jakými by se mohl zbavit střetu zájmů v souvislosti s koncernem Agrofert. Jedním z nich je právě možnost, že by se Babiš zdržel účasti na rozhodnutích souvisejících s údajným střetem zájmů. Musel by mimo jiné odstoupit z vládní Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy, neúčastnit se rozhodování ani komunikace v oblastech, na kterých by mohl přes Agrofert profitovat, a nominovat za sebe v takových rozhodnutích někoho jiného.

O možném střetu zájmů premiéra Babiše kvůli jeho bývalému holdingu Agrofert jednal minulý týden také Evropský parlament. Po zprávách, že Evropská komise nebude do vyjasnění situace vyplácet Agrofertu dotace, ministerstvo financí uvedlo, že nebude Komisi zasílat žádosti o platby spojené s Agrofertem. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) poté řekl, že finance budou o situaci vládu informovat.

Vláda měla na programu také změny v klasifikaci některých ambasád, koncepci boje s korupcí, úpravy sněmovního jednacího řádu nebo návrh na omezenou legalizaci konopí od poslanců ze šesti klubů v čele s Piráty.