Prasklina v pražské koalici se nezacelila. Hřib napsal Pospíšilovi kritický dopis

Na sklonku března řekl primátor Hřib, že by se ke zjištění, jak velký je podíl prázdných bytů v různých částech Prahy, mohly využít údaje z odečtů elektroměrů. Zaznělo to v rozhovoru pro server Aktuálně.cz , který zároveň napsal, že by majitelům bytů, kde nikdo dlouhodobě nežije, mohla vzrůst daň z nemovitosti.

Hřib: Pospíšil využil pražské téma k evropské kampani

„Opravdu jsem nečekal, že když se dohodnu na analýze anonymizovaných dat z elektroměrů s oběma radními za TOP 09, jejichž gescí se to týká, tak že za to budu následně předsedou TOP 09 nálepkován jako komunista,“ napsal Hřib v otevřeném dopise Jiřímu Pospíšilovi. Svého koaličního partnera také obvinil, že využil městské téma ke své kampani před volbami do Evropského parlamentu.

„V pražské koalici nemáme prakticky žádný věcný konflikt nebo ideový problém. Jediným problémem je nedodržování dohod a Vaše snaha o předvolební zviditelnění,“ dodal primátor.

Jiří Pospíšil se nad Hřibovým psaním podivil, téma elektroměrů považuje za vyřešené. Zdůraznil však, že dopis nečetl. „Nejsem schopen reagovat a ani nebudu,“ řekl.

Druhý spor v řadě: dozorčí rada plynáren

Zdeněk Hřib ovšem kritizoval ještě další Pospíšilova slova, která se týkala obsazení dozorčí rady Pražské plynárenské. Zaměstnanci plynárenské společnosti vyzvali vedení města, aby složení rady neměnilo, k čemuž se koalice chystala. Jiří Pospíšil plynaře podpořil s tím, že je TOP 09 proti plánu, který přiřkl Pirátům. Ti ale tvrdí, že se koalice na obměně dohodla.

V dopise Pospíšilovi napsal primátor, že se vyjadřoval do médií, i když nebyl na schůzce, která se kvůli obsazení dozorčí rady Pražské plynárenské konala. Odmítl přitom, že by chtěli Piráti do dozorčí rady plynáren dosadit „politické trafikanty“, a napsal, že to je právě TOP 09, která se do představenstva snaží prosadit člena strany Tomáše Tesaře.

Pospíšil ale zopakoval, že „není důvod měnit složení dozorčí rady“. Situaci si bude chtít vyjasnit na koaličním jednání.

Současná pražská koalice sestává z Pirátů, Spojených sil pro Prahu a také sdružení Praha sobě. Všechny tři strany získaly v loňských komunálních volbách srovnatelný podíl hlasů (16,3 až 17,1 procenta) a mají po třinácti zastupitelích. V opozici jsou ODS a ANO.