V Británii našli dosud největší tamní sadu dinosauřích stop

Dinosauří „cestičku“ vědci objevili ve vápencovém lomu v hrabství Oxfordshire v jihovýchodní Anglii. V pravěku, kdy tudy dinosauři procházeli, byla v místě tropická laguna. Jde o stopy dvou druhů dinosaurů, pravděpodobně dlouhokrkého býložravého sauropoda Cetiosaura a menšího, masožravého Megalosaura.

Sada stop je dlouhá 150 metrů, vědci ale věří, že může být ještě delší, protože zatím byla odkryta jen její část. „Je to jedno z nejpůsobivějších nalezišť stop, jaké jsem kdy viděla, co se týče rozsahu a velikosti šlápot,“ řekla BBC profesorka Kirsty Edgarová, mikropaleontoložka z univerzity v Birminghamu. „Můžete se vrátit v čase a udělat si představu o tom, jaké by to bylo, pozorovat tyto obrovské tvory, jak se potulují okolo a hledí si svého.“