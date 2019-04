Prázdné byty v Praze jsou problém, shodla se koalice. Vyšší daně ale jejich majitelům nehrozí

Jejímu předsedovi a volebnímu lídrovi Jiřímu Pospíšilovi se nelíbil záměr jako takový ani to, že se o něm dozvěděl z médií. O plánu řekl primátor webu Aktuálně.cz . Server také napsal, že by majitelům neobývaných bytů hrozila vyšší daň z nemovitosti.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v minulém týdnu oznámil, že by chtěl vědět, kolik je v Praze prázdných bytů. Chtěl to zjistit z údajů od PRE o odečtech elektroměrů. Vzbudil tím nevoli svého koaličního partnera TOP 09, která je součástí Spojených sil pro Prahu.

Podobně se již dříve vyjádřil i radní pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). „Z naší strany žádný návrh nepadl,“ uvedl. Zábranský navíc upozorňoval, že pokud by měla PRE dodat údaje o spotřebě elektřiny, tak by šlo o plošné údaje z jednotlivých katastrálních území, nikoli o ukazování na to, které konkrétní byty jsou prázdné.

Prázdné byty nejsou hlavní problém. Na jednotném stavebním úřadu ale není jasná shoda

Podle koaličních politiků ale problémy s dostupností bydlení v Praze zdaleka nesouvisí jen s prázdnými byty, nejde ani o ten největší problém. „Především se jedná o odbrždění brownfieldů a urychlení stavebních řízení v Praze,“ připustil Zdeněk Hřib. Slíbil navýšení míst na stavebních úřadech a také měření, jak se dodržují lhůty.

Podle primátora „se blížíme k cíli“ také v otázce vytvoření jednotného stavebního úřadu pro celou Prahu. Lídr sdružení Praha sobě Jan Čižinský ale naznačil, že pro vznik takového úřadu by se v koalici nemuselo najít dost hlasů. Sám má k takovému záměru vážné výhrady, protože si není jist, zda lze zaručit vysokou kvalitu práce jednotného stavebního úřadu. „Pokud by byl špatný, tak by to bylo katastrofální řešení. Víme, jak fungují jednotlivé stavební úřady. Pokud bychom si nebyli naprosto jisti, že to pomůže, tak by to byl hazard s městem,“ varoval Čižinský.

Pražskou koalici tvoří Piráti, Spojené síly pro Prahu a sdružení Praha sobě. V opozici je ODS a ANO. Všech pět uskupení získalo v loňských volbách zhruba stejný počet hlasů – mezi 15 a 18 procenty – a jejich zastupitelské kluby mají podobnou sílu. Současná trojčlenná koalice má v zastupitelstvu výraznou většinu, v případě odchodu jedné ze stran by ji ale ztratila. Podle Pospíšila je ale nyní možná koaliční krize zažehnána.