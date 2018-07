Zdražování bytů v Praze nepolevuje. Průměrná cena meziročně vyskočila o čtvrtinu

„Přestože nabídka nových bytů v posledním čtvrtletí mírně rostla, tempo navyšování cen nepolevuje. Cenové stabilizaci by pomohlo, pokud by se podařilo na trh pustit větší počet nových projektů, který by tak zájem o bydlení lépe nasytil. Než se poptávka více nevyrovná s nabídkou, bude tlak na ceny stále výrazný,“ uvedl předseda představenstva Trigemy Marcel Soural.

Podle něj bude ještě letos průměrná cena atakovat 100 tisíc korun za metr čtvereční. Ceny nových bytů se začaly výrazně zvyšovat od konce pololetí roku 2015. Za poslední tři roky vzrostly téměř o 70 procent.