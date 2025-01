Loni bylo v Česku nejtepleji od roku 1961

Loňský rok byl v Česku nejteplejší od roku 1961, kdy meteorologové začali průměrné roční teploty v zemi počítat. Průměrná teplota dosáhla 10,3 stupně Celsia, a o dva stupně tak přesáhla takzvaný normál z let 1991 až 2020. Mimořádné teplo bylo hlavně v únoru a březnu. Množství srážek bylo loni také nadnormální, jejich roční úhrn byl devátý nejvyšší za sledované období. Podepsalo se na tom zejména extrémně deštivé září, kdy se Česko potýkalo i se záplavami.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu byl minulý rok bezkonkurenčně nejteplejší i v pražském Klementinu . V průměru tam meteorologové naměřili 13,3 stupně Celsia, což bylo nejvíce od začátku souvislého měření v roce 1775. V porovnání s normálem z let 1991 až 2020 bylo loni v Klementinu o 0,8 stupně tepleji, proti průměru let 1775 až 2014 činila odchylka plus 3,7 stupně Celsia.

Za povšimnutí podle klementinských meteorologů stojí to, že z patnácti nejteplejších roků za posledních 250 let jich třináct bylo v tomto století a všech patnáct po roce 1990. Druhý a třetí nejteplejší rok zaznamenali v centru Prahy v letech 2023 a 2018, kdy průměrná teplota činila shodně 12,8 stupně.