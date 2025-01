Vrchní soud zastavil stíhání Březiny v kauze ovlivňování svědků

Olomoucký vrchní soud znovu zastavil trestní stíhání šéfa lihové mafie Radka Březiny v kauze ovlivňování svědků. Rozhodl o tom poté, co mu případ vrátil Nejvyšší soud. Brněnský krajský soud Březinovi kvůli ovlivňování svědků původní třináctiletý trest uložený za obchodování s nelegálním lihem zpřísnil na čtrnáct let a devět měsíců. Vrchní soud poprvé Březinovo trestní stíhání za ovlivňování svědků zastavil s tím, že o těchto skutcích již bylo pravomocně rozhodnuto. S tím ale nesouhlasili žalobci ani Nejvyšší soud, vrchní soud tak nyní stíhání opět zastavil pro neúčelnost.

Podle mluvčího soudu Stanislava Cika by vrchní soud musel v této etapě řízení případ vrátit krajskému soudu k novému projednání a rozhodnutí; další řízení by však bylo neúčelné. „Samotné řízení před soudem prvního stupně, u něhož byla podána obžaloba dne 21. března 2018, bylo mimořádně náročné a do vynesení napadeného rozsudku trvalo více než tři roky, kdy byly vyslechnuty desítky osob. Od samotného ukončení spáchání skutku dne 14. ledna 2014 uplynulo více než deset let, od podání obžaloby uplynulo více než šest let,“ řekl mluvčí soudu.

Poukázal na to, že kmenový spis má dvacet tisíc stran, navíc kvůli změně senátu by se muselo provést celé líčení znovu. Vrchní soud vzal v úvahu i to, že si Březina nyní odpykává třináctiletý trest za daňové úniky v souvislosti s nelegální výrobou lihu a stíhán je zároveň v další větvi týkající se celníků, kdy mu hrozí sazba od 10,5 roku do šestnácti let. Tímto případem se zabývá zlínský krajský soud, s vynesením rozsudku však čekal právě na rozhodnutí vrchního soudu v kauze ovlivňování svědků.

„Odvolací soud za takové situace dospěl k závěru, že trest, k němuž může trestní stíhání vést, může být zcela bez významu vedle trestu, který pro jiný čin byl obviněnému již uložen, a dále vedle trestu, který ho podle očekávání může postihnout,“ dodal Cik.