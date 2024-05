Žalobce žádá pro Březinu v lihové kauze celníků šestnáct let vězení

ČTK

před 19 m minutami | Zdroj: ČTK

Ilustrační foto

V lihové kauze celníků, kterou projednává zlínský krajský soud, navrhl státní zástupce Radku Březinovi uložit šestnáct let vězení. Případ je vedlejší větví lihové kauzy, v souvislosti s níž si organizátor rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem odpykává třináctiletý trest. Spolu s ním jsou nyní obžalovaní bývalí celníci Světlana Ťavodová, Zdeněk Minařík a František Podešva a také Ivan Kovářík, někdejší správce Březinových nemovitostí, jemuž soudy v minulosti uložily devět let a dva měsíce vězení. Pro čtveřici žádá žalobce nepodmíněné tresty od šesti a půl roku do dvanácti let.

Kauza vynášení informací z Celní správy členům takzvané lihové mafie kolem Březiny spadá do let 2004 až 2012. Celníci vinu odmítli. Březina řekl, že již byl za účast na organizované zločinecké skupině odsouzen a nemůže být souzen podruhé. Kovářík se přiznal k předávání peněz jednomu z už dříve odsouzených celníků, odmítl však, že by informace zneužil, a tvrdil, že z toho neměl finanční prospěch. Za ohrožení utajované informace, zneužití pravomoci úřední osoby, přijetí úplatku a účasti na organizované zločinecké skupině obžalovaným hrozí až šestnáct let vězení. Případ soud projednává od loňského května. Týká se především produkce nezdaněného lihu ve společnosti Morávia-Chem, kterou Březina skrytě vlastnil, a nelegálního podnikání na ni navázaných lihovarů a likérek. Celníci se podíleli na daňovém podvodu, tvrdí obžaloba Celníci podle státního zástupce Radima Obsta pomáhali skupině kolem Březiny krátit spotřební daň z lihu a její podporou se podíleli na mnohamiliardové škodě. „Někteří členové Celní správy se nechali uplatit a zcela participovali na trestné činnosti organizované zločinecké skupiny,“ řekl žalobce. Celníci podle obžaloby Březinu a jeho spolupracovníky informovali o chystaných kontrolách ve firmách, jež skupina ovládala. Jejím členům podle státního zástupce poskytovali i informace o další činnosti Celní správy a podíleli se na falšování kontrolních pásek, které skupina opakovaně používala ke značení takzvaného mimobilančního lihu. Jde o potravinářský líh, který skupina fiktivně denaturovala a neodvedla z něj spotřební daň. Následně sloužil k výrobě lihovin, případně se uchovával v nelegálních skladech.

Březina obvinil státní správu z manipulování s důkazy Podle Březiny skupina uplacené celníky nepotřebovala, tvrdil, že její činnost byla prakticky neodhalitelná. Uvedl také, že orgány činné v trestním řízení opakovaně nezákonně ovlivňovaly jeho trestní řízení a úmyslně manipulovaly s důkazy. Několik svědků, kteří proti němu v aktuálně projednávaném případu vypovídali, obvinil ze lži. Žalobce Březinova tvrzení odmítl. „Nedisponuji žádnou relevantní informací o tom, že by orgány činnými v trestním řízení došlo k jakýmkoliv nezákonným postupům,“ řekl Obst. Uvedl též, že útočné vystupování Březiny nenasvědčuje tomu, že by jeho resocializace byla dovršena.