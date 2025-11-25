Pohřeb starého bílého muže oživuje diskusi o korektnosti


Městské divadlo Zlín nastudovalo aktuální komedii o hyperkorektním světě. Hru Starý bílý muž uvádí v české premiéře, od stejných autorů, německých dramatiků Dietmara Jacobse a Moritze Netenjakoba, ale už jednu úspěšnou inscenaci na repertoáru má.

Dějištěm inscenace je pohřeb zakladatele společnosti na výrobu spodního prádla. Neměl rodinu, takže poslední rozloučení zařizuje firma.

Místo důstojného obřadu se v kostele odehraje debata plná nedorozumění, konfliktů, urážek, absurdních obvinění a přehnaných reakcí. „Jsou to věci kolem politické korektnosti. A hra je nazírá ze všech možných úhlů. S tím, že nikdo není svatý a nikdo nemá pravdu,“ podotýká režisér Petr Štindl.

Z představení Starý bílý muž (Městské divadlo Zlín)
Zdroj: Městské divadlo Zlín

Autoři hry do současných témat vnášejí bez přílišných zábran kritický a sarkastický pohled. „Dostáváme se do situací, kde se řeší docela nekorektně spousta věcí. Jednak z genderu, jednak z mezilidského života. Ale všechno je nazíráno s obrovským nadhledem,“ potvrzuje Radoslav Šopík, který ztvárnil dědice firmy. „Lidi jsou směšní tím, jak se berou vážně,“ dodává k námětu inscenace herečka Marie Vojtěchová.

Starý bílý muž má ambici navázat na úspěch předchozí komedie stejných německých autorů. Hru Extrabuřt uvedlo zlínské divadlo před třemi lety také v české premiéře a publikum stále baví.

