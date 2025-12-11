Poslední návrat do Peru. Česky vyšel román nobelisty Llosy


Česky vyšel poslední román Maria Vargase Llosy
Esejista a romanopisec Mario Vargas Llosa se ve svém posledním románu vrátil do rodného Peru. Nositel Nobelovy ceny za literaturu zemřel letos v dubnu, kniha Vám teď věnuji své ticho vyšla nyní česky v překladu Anežky Charvátové.

Děj románu se odehrává zhruba v devadesátých letech. Sleduje postavu odborníka na peruánskou populární hudbu, kterému se příliš nedaří. Jeho život se změní po vystoupení mladého geniálního kytaristy. Ten ale zmizí stejně rychle, jako se objevil. „Je to příběh, který je pro Llosu trošku typický, příběh člověka zažraného do své práce, až fanatického kvůli něčemu, co jej zajímá,“ přiblížila překladatelka.

Zemřel nositel Nobelovy ceny za literaturu Vargas Llosa
Spisovatel a nositel Nobelovy ceny Mario Vargas Llosa na snímku z roku 2011

Llosa se narodil v roce 1936 v Peru, svou rodnou zemi ale opustil poté, co před 35 lety neúspěšně kandidoval na prezidenta. Přesídlil do Španělska. Anežka Charvátová poslední Llosovu knihu interpretuje jako návrat domů. „Znovu se snaží najít to, co má na Peru stále rád, co by tam mohlo přežít a nějakým způsobem jeho zemi obrodit,“ upřesnila.

Protagonista románu předkládá utopickou představu – podle něj je to lidová hudba, která by mohla sjednotit všechny vrstvy peruánské společnosti – chudé i bohaté, obyvatele pobřeží, měst i hor, potomky původních obyvatel, evropských kolonizátorů i afrických otroků.

Dobrý román formuje, skrze obrazovky kultura ztratila kritického ducha, míní Vargas Llosa
Mario Vargas Llosa

